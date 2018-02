Dwangsom AFM voor cryptoplatform Zoomtrader

De AFM heeft op 24 januari een last onder dwangsom opgelegd aan Capital Force Ltd. Dat bedrijf handelt via de eigen cryptowebsite zoomtrader.com. Capital Force voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder kan daardoor niet vaststellen of de wet wordt overtreden.

Binaire opties

De AFM vermoedt dat via Capital Force binaire opties kunnen worden gekocht door Nederlandse consumenten, zonder dat Capital Force van de AFM of een andere Europese toezichthouder een vergunning hiervoor heeft gekregen. Om hier onderzoek naar te doen, heeft de AFM informatie gevorderd bij Capital Force. Capital Force heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Sinds 12 februari is Capital Force daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat Capital Force niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.