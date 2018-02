Rabobank trekt de aandacht met plan voor crypto-kluis

Rabobank peilt de interesse voor een cryptokluis. De bank heeft daartoe een website gelanceerd, Rabobit. Maar een officieel product wordt daarop nog niet aangeboden.

Dat een gereguleerde bank zo’n digitale kluis voor computergeld start is opmerkelijk. Bestaande platformen voor cryptomunten zijn in private handen en er komt geen toezichthouder of gereguleerde instantie aan te pas. Garanties in het geval van hacks worden door deze ondernemers niet gegeven. Het nieuws over de mogelijke nieuwe dienst ging als een lopend vuurtje over sociale media.

Intern programma

De mogelijke nieuwe dienst komt voort uit een intern programma van Rabobank, waarin medewerkers worden gestimuleerd om innovatieve ideeën aan te dragen en te testen op belangstelling bij klanten. De beste ideeën worden uitgewerkt tot een product. Of Rabobit ooit echt van de grond komt, is nog niet duidelijk. maar kansrijk is het idee zeker; sommige initiatieven zijn uitgegroeid tot een product, waaronder de app Peaks, waarop consumenten hun wisselgeld kunnen laten storten ten behoeve van beleggingen.