Fiod mag undercover gaan en zelf luistervinken

Voortaan mogen ook bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD infiltranten inzetten en vertrouwelijke gesprekken aftappen, net als de politie. De Volkskrant meldt dat deze wetswijziging zonder veel ruchtbaarheid is aangenomen en komende zomer van kracht wordt.

Tot nu toe waren deze bijzondere opsporingsmiddelen alleen voorbehouden aan de politie, als deze vermoedens had van georganiseerde misdaad, ernstige inbreuk op de rechtsorde of aanwijzingen had voor een terroristisch misdrijf. De verruiming van de wet is volgens het kabinet bedoeld om de georganiseerde misdaad effectiever aan te kunnen pakken.

Inspectie SZW

Tot dusver mocht alleen de politie deze opsporingstechnieken inzetten. Ook instanties als de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) en de Marechaussee mogen undercoveroperaties uitvoeren. Opmerkelijk is dat de inspectie, die onder meer malafide uitzendbureaus op de hielen zit, afziet van de bevoegdheid, wegens een te kleine omvang en bij gebrek aan expertise.

Schandalig

Privacyorganisaties reageren kritisch op de wetswijziging, schrijft de krant. ‘Het gaat om een ingrijpende wetswijziging die nog meer inbreuk mogelijk maakt op de privacy van burgers’, zegt de Stichting Privacy First. De organisatie vindt het ‘schandalig’ dat hierover nauwelijks een debat in het parlement en de media is gevoerd.

Grenzen opzoeken

Twee politiewoordvoerders verweren zich in de Volkskrant tegen de kritiek, al erkennen ze dat er ‘grenzen worden opgezicht’. Gevallen worden volgens hen vooraf getoetst door een Officier van Justitie, die in sommige gevallen naar een toetsingscommissie stapt. Voor afluisteren is toestemming nodig van een rechter-commissaris.