Omzet de Jong & Laan licht gestegen

De omzet van accountantskantoor de Jong & Laan is in 2017 licht gestegen met 3,5 %, van 63,3 miljoen euro in 2016 naar 65,5 miljoen euro in 2017. Dat blijkt uit het kwaliteitsverslag 2017 van de controleactiviteiten van de Jong & Laan. De controlepraktijk draaide in het verslagjaar in totaal €14,9 miljoen omzet (2016: €12,3 miljoen. Daarvan betrof €7,6 miljoen controleactiviteiten en €7,3 miljoen ‘non-assurancewerkzaamheden’, zoals administratieve ondersteuning bij de opmaak van jaarrekeningen, salarisverwerking, aangiften vennootschapsbelasting, overige assurancewerkzaamheden en advieswerkzaamheden”.

Publiek belang

Het kantoor meldt dat het per 31 december 2017 voldeed aan de te behalen deadlines van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. Directeur Roland Ogink is voorzitter van de NBA-werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties en lid van de stuurgroep Publiek Belang.

Geen incidenten

Het kantoor meldt verder dat er zich in 2016 en 2017 geen incidenten hebben voorgedaan die aan de AFM gemeld moesten worden. Het kantoor maakte in het kader van de Wwft in 2017 melding van zeven ongebruikelijke transacties, in 2016 waren dat er acht. Er werden geen fraudemeldingen gedaan in beide jaren.

Schendingen

Er werden wel wat meer schendingen van de beroepsregels in 2017 geregistreerd in vergelijking met het jaar ervoor: 24 in 2017 tegenover zeventien in 2016. Van die schendingen waren er in 2017 negen ‘ernstig’ (2016: 6). Er is sprake van een niet-ernstige schending als het gaat om de overschrijding van een formele regel, zoals het overschrijden van de wettelijke sluitingstermijn van een controledossier. Ernstige schendingen zijn schendingen van materiële beroepsregels, zoals het onvoldoende controleren van bepaalde jaarrekeningposten. Tegen de betreffende externe accountants zijn maatregelen genomen.

Data-analyse

De Jong & Laan zegt sinds 2017 sterk in te zetten op data-analyse in de controlepraktijk. ‘Het toepassen van data-analyse in de controle is de toekomst. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom hebben wij in 2017 een eigen data-analyse tool ontwikkeld en uitgerold. We passen data-analyse toe op financiële- en operationele gegevens van onze klanten. We zetten de stap van controle van een deel van de bedrijfsgegevens naar het leggen van totaalverbanden.’

De Jong & Laan heeft als middelgrote accountantsorganisatie 700 medewerkers en 25 verschillende vestigingen in noord-, oost- en midden-Nederland.