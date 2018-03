Superjacht aan de ketting wegens vermoeden witwassen

Het in Nederland gebouwde superjacht Equanimity (‘De onverstoorbare’) is in Indonesië aan de ketting gelegd. Het pleziervaartuig met een lengte van bijna honderd meter zou zijn betaald met gestolen miljoenen van het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Dat heeft persbureau Reuters gemeld. Personen uit de kring van de Maleisische premier Najib Razak hebben volgens de Amerikaanse justitie 2,8 miljard euro uit het staatsfonds ontvreemd.

Het jacht werd gebouwd bij constructeur Oceanco in Alblasserdam. De Equanimity liep in 2013 van stapel en won een jaar later de titel ‘Beste nieuwe jacht’ van de Monaco Yacht Show. Aan boord is plaats voor 26 gasten en 33 bemanningsleden. Die hebben onder andere de beschikking over een zwembad en bioscoop.

Wolf of Wallstreet

Met het verdwenen geld van 1MDB zou onder meer Leonardo di Caprio’s The Wolf of Wall Street’ (2013) zijn gefinancierd, een film over een criminele beurshandelaar. Ruim €80 miljoen van deze blockbuster kwam van een bedrijf van een stiefzoon van premier Razak. Het Nederlandse jacht, waarvan de waarde wordt geschat op ruim €200 miljoen, is eigendom van financier Jho Low uit Hong Kong. Hij zou hebben opgetreden als adviseur van het 1MDB-fonds en honderden miljoenen hebben witgewassen. De Maleisische premier Razak ontkent elke betrokkenheid bij de megafraude.