‘Belastingdienst verzweeg DDoS-aanval’

Een DDoS-aanval die dinsdag op de site van de Belastingdienst werd uitgevoerd is aanvankelijk afgedaan als een technische storing, meldt magazine Computable. De fiscus deed dat volgens het magazine uit angst voor kopieergedrag van cybercriminelen. DigiD en de Belastingdienst werden afgelopen woensdag urenlang getroffen door meerdere DDoS-aanvallen. Tienduizenden mensen konden daardoor geen belastingaangifte doen. De veiligheid was volgens de Belastingdienst niet in het geding.

Dinsdag

Een dag eerder werd de site van de Belastingdienst ook al getroffen door een aanval van buitenaf. Die aanval duurde korter dan die van aan dag later, ongeveer een uur. Aanvankelijk meldde de Belastingdienst dinsdag rond de eerste aanval dat het om een technische storing ging, in plaats van een DDoS-aanval. De fiscus vreesde volgens Computable namelijk kopieergedrag van cybercriminelen. De aanval van een dag later werd wel direct als zodanig gemeld.

Eerdere aanval

De Belastingdienst kampte op 29 januari ook al met een DDoS-aanval, waarbij servers overbelast raken door een overvloed aan verzoeken. Daarvoor werd de 18-jarige Jelle S. gearresteerd, die verklaarde zijn actie als een goede grap te zien.