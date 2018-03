‘Invoering Wtl ligt op schema’

Alle systemen voor de uitvoering van het loonkostenvoordeel, onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl), zijn gereed. Dat bericht minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. De eerste 25.000 berekeningen van het Lage-inkomensvoordeel zijn inmiddels aan werkgevers verstuurd.

CDA-leden Omtzigt, Pieter Heerma en Slootweg (allen CDA) hadden Koolmees vragen gesteld over het negeren van het advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) om

het Loonkostenvoordeel een jaar uit te stellen. Koolmees had het advies volgens de regels al eerder aan de Tweede Kamer moeten sturen. “Juist omdat ik afwijk van het advies, vind ik zorgvuldigheid van groter belang dan snelheid”, laat Koolmees weten. Voor een oordeel waren zogeheten ketentesten in januari belangrijk, aldus de minister. Hij beaamt dat het om een groot project gaat: “Er wordt circa 900 miljoen euro besteed aan drie arbeidsmarktinstrumenten, namelijk het lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV). Het LIV is bedoeld om de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Het jeugd-LIV betreft een werkgeverscompensatie voor de toegenomen loonkosten vanwege het verhogen van het minimumjeugdloon. De loonkostenvoordelen zijn bedoeld om het arbeidsmarktperspectief van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals oudere werknemers en arbeidsgehandicapten, te verbeteren. Aangezien de Wtl een groot project is, worden de uitvoeringskosten stapsgewijs door UWV geraamd. Het is namelijk niet realistisch bij grote ICT-projecten op voorhand een precieze kostenraming te maken. Zeker niet gezien de stapeling van wetgeving die bij de Wtl heeft plaatsgevonden. De jeugd-LIV is bijvoorbeeld tijdens het traject toegevoegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het consolideren van de gezamenlijke projectkosten.”

Verouderde betaalvoorziening

Volgens Koolmees zijn alle relevante systemen voor de uitvoering van het proces ‘voorlopige berekening LIV’ gereed. “De Wtl-applicatie (‘de rekenmachine’), de koppelingen voor het berichtenverkeer tussen UWV en de Belastingdienst en de gezamenlijke database zijn afgerond en werken.” De geautomatiseerde innings- en betaalvoorziening van de Belastingdienst is verouderd, schrijft hij verder. “De nieuwe voorzieningen voor de Wtl inbouwen in deze oude programmatuur is op zichzelf risicovol. Daarom is er vanuit een meerjarenperspectief voor gekozen om hiervoor nieuwe functionaliteit te gaan ontwikkelen. De Wtl is de eerste wet die gebruik gaat maken van deze nieuwe functionaliteit.” De oplevering is voorzien voor medio april. “De uitbetaling van het LIV is uiterlijk medio september 2018. De nieuwe betaalvoorziening is daarom volgens de Belastingdienst ruim op tijd beschikbaar.”

Lange doorlooptijd

Dat BIT constateerde dat veel systemen nog niet af waren, komt door de lange doorlooptijd van het onderzoek, aldus Koolmees. “De constatering van het BIT dat veel systemen nog niet af zijn, dateert van augustus 2017. UWV en de Belastingdienst hebben aangegeven dat inmiddels alle systemen voor het proces ‘voorlopige berekening LIV’ (de Wtl-applicatie, de koppelingen en de gezamenlijke database) zijn afgerond en gereed voor productie.” Het gaat dan ook lukken om voor 15 maart de voorlopige berekeningen van de LIV te sturen aan 80.000 werkgevers. “De eerste batch van 25.000 voorlopige berekeningen os afgelopen zaterdag 3 maart bij werkgevers bezorgd.”

Koolmees belooft de Kamer voor Prinsjesdag schriftelijk te informeren over de voortgang van de implementatie van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor

Prinsjesdag 2019 volgt informatie over de voortgang van de implementatie van het jeugd-LIV en loonkostenvoordelen (LKV).