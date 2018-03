PERSONALIA: Stefan Houtkamp naar Alfa

Met ingang van 1 april maakt Stefan Houtkamp de overstap van Rabo naar Alfa. Houtkamp (45) is een zeer ervaren bankier en financieringsspecialist. Bij Alfa wordt hij als adviseur onderdeel van het corporate finance team Alfa Consultants. In die rol zal hij zich met name richten op financieringsadvies (debt advisory) in het MKB en de klanten van de kantoren van Alfa ondersteunen bij meer complexe financieringsvraagstukken.

Frank van Ee (directeur Alfa Consultants): “We zien de markt voor financieringsadvies in het MKB sterk veranderen. Banken bedienen die markt in toenemende mate met standaard producten waarbij zij bij voorkeur optrekken met andere marktpartijen om risico’s te spreiden door stapeling van verschillende financieringsvormen. Dat vraagt om gedegen kennis van de financieringsmarkt, een goede onderbouwing van de businesscase en afstemming tussen de bank en andere financiers. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ondernemers daarbij behoefte hebben aan ondersteuning en daarvoor vaak als eerste aankloppen bij hun accountant. Daar ligt voor ons een aanzienlijk marktpotentieel. Stefan Houtkamp zal Alfa helpen om die markt verder te ontwikkelen en de collega’s op de kantoren van Alfa ondersteunen op financieringsgebied zodat zij hun klanten nog beter van dienst kunnen zijn”.