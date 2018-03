Sjoemelende notaris failliet verklaard

Voorwinde Notariaat, het Amsterdamse kantoor van de geschorste notaris Bart Voorwinde, is eerder deze week failliet verklaard, zo blijkt uit het Centrale Insolventieregister. Dat schrijft het FD. Een van de oud-personeelsleden van het kantoor heeft het faillissement aangevraagd, nadat Voorwinde zelf spoorloos verdween.

Voorwinde werd in december vorig jaar met onmiddellijke ingang geschorst omdat hij had gesjoemeld met geld van cliënten, en notarissen in dienst had die geschorst waren. Hij zou de administratie vervalst hebben om de verdwijning van het geld van cliënten, op de zogenoemde derdenrekening, te verbloemen.

BFT

Voorwinde kwam in december niet opdagen bij de zaak die toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) tegen hem had aangespannen bij de tuchtrechter. Sindsdien is onbekend waar de geschorste notaris verblijft. Het BFT was eerder in 2017 een onderzoek gestart naar Voorwinde, na een aangifte van Rabobank van een vervalste bankrekening. Bij dat onderzoek bleek dat er was geknoeid met de derdengeldenrekening.

Ook in 2016 werd Voorwinde geschorst. Hij had gelden van een derdenrekening te hebben gestald bij een vermogensbeheerder in Luxemburg. Omdat hij dat niet voor eigen gewin had gedaan en het geld werd teruggestort op de derdenrekening besloot de tuchtrechter hem toen niet uit het ambt te ontzetten, maar een haf jaar te schorsen. Deze keer zouden er enkele miljoenen van klanten verdwenen zijn.