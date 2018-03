Flynth treedt toe tot Foundation for Auditing Research

Flynth treedt als sponsor en wetenschappelijk participant toe tot de Foundation for Auditing Research (FAR), als eerste niet-OOB-houdende organisatie. De FAR is een onafhankelijke schakel tussen de academisch wereld en auditkantoren. De focus ligt daarbij op academisch onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit.

Deelnemende kantoren stellen via een wereldwijde samenwerking hun actuele (geanonimiseerde) dossiers open voor wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan kennis over de drivers van auditkwaliteit. Dit stimuleert het lerend vermogen van het accountancyvakgebied. Olof Bik van FAR: “We zijn verheugd met de aansluiting van Flynth. Niet alleen vanwege FAR’s ambities om wetenschap en praktijk in het brede accountantsberoep dichter bij elkaar te brengen. Maar ook omdat Flynth qua profiel van audit, samenstelpraktijk en advies, een interessante en relevante aanvulling is op het beroepsbrede wetenschappelijke perspectief.”

De oprichting van FAR sluit aan bij aanbeveling 5.10 van het verbeterplan ‘In het publiek belang’, dat in september 2014 door het accountantsberoep is gepresenteerd. Marcel Blöte, bestuurslid Flynth: “Het is zonde voor zowel het brede accountancyvak als voor commerciële en publieke organisaties als de wetenschappelijke kennis exclusief blijft voor één specifiek segment. Als accountant voor middelgrote en kleinere organisaties ervaren wij ook de kwaliteitsdrive en de noodzaak om wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar te maken voor onszelf, onze opdrachtgevers en daarmee aan de samenleving als geheel. In het segment waar wij ons op richten, leven eigen formele en culturele behoeften en spelen andere nuances een rol dan bij multinationals. Deze dienen ook een plek te krijgen in het vernieuwende wetenschappelijke onderzoek dat FAR doet. Mede door onze betrokkenheid zal dat vorm krijgen.”

Flynth treedt toe als sponsor van de FAR en zal bijdragen aan het formuleren van onderzoeksthema’s. Daarnaast stelt het accountantskantoor haar dossiers -conform de daarvoor geldende regels- op verzoek open voor wetenschappelijk onderzoek.