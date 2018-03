Snel ziet geen versmalling belastinggrondslag multinationals

Staatssecretaris Snel is het niet eens met SP-kamerlid Leijten over de belastingdruk op multinationals. De SP’er ziet nog altijd een belastingwedloop, waaraan volgens haar het almaar verlagen van tarieven en het versmallen van de grondslag ten grondslag ligt. Leijten vroeg daarom onder anderen aan Snel of hij bereid is om de maatregelen die volgens haar bijdragen aan die wedloop in te trekken, zoals de afschaffing van de dividendbelasting en de verlaging van de winstbelasting.

Het kabinet ziet echter geen reden om maatregelen als afschaffing van de dividendbelasting en het verlagen van de statutaire tarieven in de Vpb te heroverwegen, reageert Snel. ‘Het kabinet neemt zowel maatregelen om een aantrekkelijk investeringsklimaat voor reële activiteiten van ondernemingen te borgen als maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan. Zo wordt de dividendbelasting afgeschaft maar worden daarnaast bronbelastingen op rente- en royaltystromen naar zogenoemde ‘low tax jurisdicties’ geïntroduceerd. Ook worden de statutaire Vpb-tarieven weliswaar verlaagd naar een niveau zoals we dat ook kennen uit de Scandinavische landen en rond het EUgemiddelde, maar dit wordt – in de structurele situatie – hoofdzakelijk gefinancierd door grondslagverbreding. Met deze maatregelen wordt het stelsel economisch minder verstorend, terwijl de kabinetsinzet niet bijdraagt aan schadelijke belastingconcurrentie als het gaat om de Vpb-inkomsten. Ik herken mij daarom niet in de door u gesuggereerde trend van versmalling van de grondslag.’

De staatssecretaris antwoord niet te beschikken over gegevens die de effectieve belastingdruk voor multinationals in Nederland meten.