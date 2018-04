Celstraf om gesjoemel met wachtgeldregeling

Voormalig directeur van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Vlissingen Rob Z. (61) is wegens gesjoemel met zijn wachtgeldregeling door de rechtbank Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Z. kwam in 2009 een wachtgeldregeling voor een periode van vier jaar overeen. Het bedrag zou hij moeten verrekenen met eventuele toekomstige inkomsten.

Nadat hij een nieuwe baan vond als interim-topman bij Magentazorg in Alkmaar spande het Zeeuwse ziekenhuis een kort geding aan tegen Z. bij het Scheidsgerecht Zorg. Z. deed het namelijk voorkomen alsof hij in Alkmaar een salaris van €40.000 opstreek, terwijl er in werkelijkheid bij een voor hem opgerichte Engelse limited ruim € 290.000 was binnengekomen. Het Admiraal de Ruyterziekenhuis eiste dat bedrag daarop op.

Pegasus Corporate Finance

Bij de behandeling van de zaak voerde Z. met behulp van een brief van fiscaal adviesbedrijf Pegasus Corporate Finance aan dat hij in loondienst was bij de limited en echt maar €40.000 verdiende. In de brief werd gesteld dat alle aandelen van de Engelse limited in handen waren van weer een andere limited en dat Z. daarin geen enkel belang had.

FIOD

De FIOD viel in november 2013 het kantoor en woonhuis binnen van Pegasus Corporate Finance en diens bestuurder Berend van der W. (42). De Arnhemmer adviseerde en bedacht voor klanten dividendstructuren waarbij door een stapeling van buitenlandse vennootschappen inkomsten buiten zicht van de Nederlandse fiscus werden gehouden. Bij de inval werden documenten gevonden waaruit bleek dat Z. wel degelijk de economische zeggenschap had gehad over de limited die €290.000 had ontvangen. Uit mails aan Van der W. bleek bovendien dat Z. heel goed wist dat een structuur werd opgezet die moest verhullen dat hij de eigenaar was.

De rechtbank sprak Z. vrij van belastingfraude, maar veroordeelde hem vanwege het gesjoemel met de wachtgeldregeling tot twaalf maanden celstraf. Van der W. kreeg twee jaar cel opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Bron: FD