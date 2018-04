Oordeelsonthouding Jong & Laan bij Stella ebikes

Jong & Laan heeft een oordeel onthouden aan de boekhouding van Stella Bikes, de bekende handelaar in elektrische fietsen. Reden zou zijn dat de accountant onvoldoende informatie heeft verkregen om de volledigheid van de omzet te verifiëren.

Dit zou te maken hebben met ‘ontoereikende interne beheersingsmaatregelen’ van de voorraadregistraties. Dat schrijft Quotenet.nl. Het bedrijf maakte drie miljoen winst per jaar, maar kan de snel groeiende omzet niet op een deugdelijke manier verantwoorden, aldus de site. Bij het bedrijf werkten, verdeeld over 37 locaties, vierhonderd man, een verdubbeling in een jaar tijd. Omzetcijfers brengt het niet naar buiten. Eigenaar en selfmade-miljonair Daan van Renselaar vond het ‘niet van belang’ te reageren tegenover Quotenet.nl.