Hoekstra: accountancysector moet kwaliteit wettelijke controles duurzaam verbeteren

Minister Hoekstra van Financiën benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat de accountancysector de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam moet verbeteren. Een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in december over de zorgplicht van accountantsorganisaties doet daar wat Hoekstra betreft niets aan af. De vaak kritische bevindingen van de AFM over de controlekwaliteit staan niet ter discussie, schrijft de minister.

Hoekstra geeft in de brief antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Paternotte over het AFM-toezicht op accountantsorganisaties, naar aanleiding van de uitspraken van de bestuursrechter in december. PwC en EY spanden zaken aan tegen de boetes die de AFM in 2016 aan hen had opgelegd voor het niet naleven van de zorgplicht, op basis van tekortkomingen in de controles. De rechter gaf de accountants deels gelijk, waardoor de AFM accountantsorganisaties nu niet rechtstreeks meer kan aanspreken op basis van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de controles van de jaarrekening. De externe accountant kan wel ter verantwoording worden geroepen via het tuchtrecht. De AFM tekende hoger beroep aan, die zaak loopt nog.

Om die reden geeft Hoekstra nu geen inhoudelijk oordeel over de eerdere uitspraken, schrijft de minister. Wel benadrukt hij dus de noodzaak tot hervorming van de sector. ‘De huidige toezichtaanpak van de AFM richting oob-accountantsorganisaties richt zich op 1) de voortgang van de verandertrajecten, waarbij aandacht wordt besteed aan de vereiste gedrags- en cultuurverandering in deze organisaties, 2) het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties en 3) de kwaliteit van wettelijke controles. Ook in de toekomst blijft de AFM dus in ieder geval de kwaliteit van wettelijke controles onderzoeken’, schrijft Hoekstra.

Vervolgstappen

‘De AFM is in 2018 gestart met een onderzoek naar de vijf overige oob-accountantsorganisaties’, gaat de minister verder in de brief. ‘Het onderzoek richt zich op elementen uit het kwaliteitsbeleid en stelsel van kwaliteitsbeheersing (kwaliteitswaarborgen), de kwaliteit van wettelijke controles en de voortgang van de borging van de verandertrajecten. De AFM streeft ernaar hierover in 2019 een rapportage te publiceren waarbij ook de voortgang van de borging van de verandertrajecten bij de Big 4-accountantsorganisaties wordt betrokken. Daarna zal de AFM de kwaliteit van de wettelijke controles bij de Big 4-accountantsorganisaties onderzoeken.’