DizzyData betreedt Belgische markt

Online accounting neemt ook in België een hoge vlucht. Reden voor het Rotterdamse softwarebedrijf DizzyData om de eerste stappen op de Belgische markt te zetten.

DizzyData is een online softwareplatform voor automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie. Net als in Nederland werken ook in België veel kantoren met meerdere boekhoudpakketten. DizzyData kan met deze pakketten koppelen om tot één centrale workflow voor factuurafhandeling te komen. ‘Door onze ervaringen in België weten we dat kantoren daar heel erg op zoek zijn naar dit soort technologieën,‘ vertelt commercieel directeur Micha Smit.

Het ambitieuze softwarebedrijf werkt voor veel bekende accountants-, advies en administratiekantoren, waaronder Baker Tilly Berk. Op 29 mei 2018 is DizzyData aanwezig op Exact Live Belgium. Baker Tilly Berk laat daar zien hoe zij met het zelflerende DizzyData platform één centrale workflow heeft gecreëerd voor online factuurherkenning en verwerking van honderdduizenden facturen. Ook kunnen bezoekers een live demo bekijken van het DizzyData platform.

Over DizzyData

DizzyData is een online software platform voor geautomatiseerde factuurverwerking, factuurautorisatie en e-facturatie dat realtime is gekoppeld aan diverse boekhoudpakketten. Daarnaast kunnen softwareleveranciers ook in white label het DizzyData API-platform integreren in hun eigen producten. DizzyData heeft de afgelopen jaren al diverse belangrijke nominaties in de wacht gesleept met de innovatieve software, zoals voor de FD Gazellen Awards en Fintech 50.