Strenge gemeentelijke accountant zorgt voor ‘enorme kramp’

Accountants bij overheidsorganisaties letten steeds meer op de rechtmatigheid van aanbestedingen. Met name het gebruik van dynamische aankoopsystemen leidt vaak tot ‘een kramp’, schrijft Zipconomy naar aanleiding van een seminar van onder meer Nétive en StaffingMS.

Veel van de aanwezigen op het seminar, van gemeentes als Nijmegen, Woerden en Almere, maar ook van veiligheidsregio’s en zorginstellingen, en bijvoorbeeld de AFM, merkten daar op dat bij de accountantscontrole dit jaar rechtmatigheid van de inhuur een thema was dat meer speelde dan ooit. Walter Engelhart, advocaat bij bureau Van Benthem & Keulen, ziet dat in de praktijk ook, zei hij volgens Zipconomy tijdens de bijeenkomst. ‘We merken een enorme kramp bij accountants om de inhuurverantwoording van gemeentes goed te keuren. Maar volgens mij kan het nooit de bedoeling van de wetgever zijn dat we met zijn allen vanuit kramp gaan opereren.’

Dynamische Aankoopsysteem

Deel van de zorg bij accountants is ontstaan doordat de Rijksauditdienst vorig jaar het Dynamische Aankoopsysteem (DAS) van de Nederlandse politie onrechtmatig verklaarde. Daarbij ging het onder meer om de vraag of een aanbestedende dienst een ‘klikgesprek’ mag houden met een leverancier, of dat zoiets niet mag, omdat de wet voorschrijft dat een aanbestedingsprocedure volledig digitaal moet verlopen.

Volgens Engelhart een onzinnige discussie. Hij denkt dat in de wet nooit bedoeld is dat leverancier en opdrachtgever niet meer met elkaar mogen praten. ‘Het is toch logisch dat je iemand een keer gesproken wilt hebben voordat je hem of haar inhuurt?’