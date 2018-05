Tientallen organisaties komen op voor belastingvoordeel expats 

De regering moet de looptijd van een belastingvoordeel voor expats niet verkorten voor mensen die al gebruikmaken van de regeling. Dat stellen tientallen organisaties en bedrijven, waaronder VNO-NCW, de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten en de KNAW, in een pamflet dat dinsdag aan leden van de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Op dit moment hoeven buitenlandse werknemers in Nederland onder bepaalde voorwaarden geen belasting te betalen over 30 procent van hun salaris, ter compensatie van extra kosten die werken in het buitenland met zich meebrengen. Het kabinet wil de termijn van die regeling terugbrengen van acht naar vijf jaar, ook voor expats die nu al gebruikmaken van de regeling.

Onbetrouwbare partner

Die onverwachte wijziging zou voor zo’n zestigduizend mensen een flinke hap uit hun inkomsten betekenen. De overheid toont zich volgens de ondertekenaars dan ook een onbetrouwbare partner. ”Rechtszekerheid in ons land wordt doorgaans met hoofdletters geschreven en beleefd. Dat gaat verloren”, stellen ook bedrijven als Philips, ASML en Heineken. De wijziging maakt het volgens de ondertekenaars ook moeilijk buitenlands talent aan te trekken.

Bron: ANP