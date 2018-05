Volledige WW naast deeltijdpensioen mag

Met ingang van 1 mei 2018 is het in meer situaties mogelijk dat een uitkeringsgerechtigde zijn volledige WW-uitkering behoudt, terwijl hij daarnaast een ouderdomspensioen ontvangt. Deze voor de uitkeringsgerechtigde gunstiger bepalingen gelden niet alleen voor werknemers met een WW-uitkering met een eerste WW-dag op of na 1 mei 2018. Ook de reeds lopende WW-uitkeringen zullen, indien deze nieuwe regelgeving van toepassing is, met ingang van 1 mei 2018 hierop worden aangepast. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer de Tweede Kamer nieuwe uitzonderingen waarbij ouderdomspensioen niet verrekend hoeft te worden met de WW.

Korting als werkprikkel

Meestal worden inkomsten uit prepensioen en vroegpensioen gekort op een WW-uitkering. Ouderdomspensioen wordt namelijk beschouwd als een inkomensvervangende uitkering vanwege werkloosheid. Die verrekening moet WW-gerechtigden prikkelen om weer aan de slag te gaan. Op de hoofdregel gelden al twee uitzonderingen, volgens de minister. Deeltijdpensioen wordt niet verrekend. Evenmin hoeft pensioen te worden verrekend dat voortvloeit uit een parallelle dienstbetrekking ten opzichte van de baan waaruit iemand werkloos is geworden.

Daar komen nu twee nieuwe uitzonderingen bij, aldus Koolmees. Hij geeft het voorbeeld van een werknemer die vanaf 1 januari 2017 een ouderdomspensioen ontvangt en twee maanden later in loondienst gaat. Als hij vervolgens een jaar later werkloos wordt en voldoet aan de eisen voor een WW-uitkering, hoeft het pensioen dat hij ontvangt daarmee niet verrekend te worden. Hij kreeg dat namelijk al voordat hij de nieuwe dienstbetrekking aanging.

Twee dienstverbanden

In het andere voorbeeld van Koolmees lopen twee dienstverbanden naast elkaar. Betrekking A eindigt op 1 januari 2017 en de werknemer ontvangt vanaf dan ouderdomspensioen. Dienstverband B blijft doorlopen en de werknemer vraagt geen WW-uitkering aan voor het gestopte dienstverband A. Als deze werknemer in mei 2018 baan B verliest, wordt zijn ouderdomspensioen uit dienstbetrekking A niet verrekend met de WW-uitkering. ‘Het ouderdomspensioen uit dienstbetrekking A is namelijk reeds in aanmerking genomen voor de WW-uitkering die zou zijn ontstaan na eindiging van dienstverband A, indien hij deze zou hebben aangevraagd’, aldus de minister. Er hoeft geen dubbele verrekening plaats te vinden en ‘in aanmerking nemen’ mag volgens de bewindsman royaler worden geïnterpreteerd.

Herbeoordeling UWV

De wijzigingen gaan in per 1 mei 2018 en gelden niet alleen voor nieuwe WW-uitkeringen, maar met terugwerkende kracht. Volgens Koolmees gaat het UWV binnen enkele weken de lopende WW-uitkeringen waarbij daarnaast sprake is van pensioeninkomsten herbeoordelen.