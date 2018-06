Banken lanceren nieuwe gezamenlijke betaalapp Payconiq

ING, Volksbank en Rabobank gaan de Nederlandse markt op met betaalapp Payconiq. Daarmee kunnen Nederlanders binnenkort bij veel winkels met hun mobieltje afrekenen. De in 2015 opgerichte startup, die voortkomt uit de fintech-kraamkamer van ING, heeft daarover deals gesloten met onder meer Dirk, Karwei, Primera, Spar en La Place. Later zal de app ook te gebruiken zijn bij de supermarkten van Jumbo.

,,Wij willen de grootste betaalapp van Nederland worden”, zegt topman Guido Vermeent van Payconiq Nederland. Gebruikers kunnen hun boodschappen afrekenen door aan de kassa een QR-code te scannen en hun betaling te bevestigen via een vingerafdruk of pincode. Ook is het mogelijk om geld over te maken aan vrienden en betalingen te doen aan webwinkels.

Proef

Sinds begin dit jaar hebben zo’n 20.000 Nederlandse rekeninghouders van ING en Rabobank met de app kunnen experimenteren. De landelijke start, voor klanten van alle banken, volgt nu.

België

Payconiq is niet in Nederland begonnen, maar eerst bij de zuiderburen. In België en Luxemburg kan er al bij ruim 50.000 winkeliers afgerekend worden en is de app al meer dan 1 miljoen keer gedownload. Ook in Duitsland is de uitrol al van start gegaan.

Europees betaalplatform

Payconiq hoopt uiteindelijk uit te groeien tot een groot Europees digitaal betaalplatform. In ieder land heeft de app andere aandeelhouders; in Nederland zijn dit ING, de Rabobank, SNS, ASN en RegioBank. ABN AMRO had eerder ook een belang, maar stapte er later uit omdat de bank toch meer brood zag in de eigen betaalapp Tikkie.

Bron: ANP