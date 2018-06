Minder faillissementen in mei

Er zijn in mei 257 bedrijven failliet verklaard: 10 minder dan in april, meldt het CBS. Vergeleken met mei vorig jaar daalde het aantal faillissementen met 24.

Het aantal faillissementen is gecorrigeerd voor aantal zittingsdagen (bijvoorbeeld omdat niet elke maand feestdagen kent). Zonder deze correctie is het aantal faillissementsuitspraken gegroeid tot 296 (252 in april). Vergeleken met mei vorig jaar is de trend nog altijd dalend: ten opzichte van een jaar eerder gingen er 43 bedrijven minder failliet. In de specialistische zakelijke dienstverlening – waar ook accountancy toe behoort – moesten in mei 35 bedrijven de deuren sluiten, tegen 24 in april.

Handel koploper

Het aantal faillissementsuitspraken is sinds augustus vorig jaar vrij stabiel. Van alle bedrijfstakken heeft de handel traditiegetrouw de meeste faillissementen, in mei waren dat er 66. Deze branche heeft het grootste aantal bedrijven. Relatief telde de horeca in mei de meeste omgevallen bedrijven.