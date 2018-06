Bezwaar Box 3-heffing 2017 valt niet onder procedure massaal bezwaar

Bezwaar maken tegen de berekening van Box 3 op een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 moet gebeuren binnen zes weken na de datum op de definitieve aanslag, dus vóór 15 juli als de definitieve aanslag voor 31 mei ontvangen is. Voor de aanslagen 2017 geldt niet de procedure massaal bezwaar die geldt voor de aanslagen over 2013 tot en met 2016.

Op dit moment is nog niet bekend of er ook een procedure massaal bezwaar komt voor 2017, meldt de Belastingdienst. Maar ook als die procedure er wel komt, moet de belastingplichtige nog steeds zelf bezwaar maken om in aanmerking te komen voor de massale bezwaarprocedure.