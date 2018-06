In steden veel minder huishoudens met motorvoertuig

Ruim een kwart van de Nederlandse huishoudens bezit geen motorvoertuig, zoals een auto, motor of scooter. Dat meldt het CBS op basis van eigen analyse.

Er bestaan grote verschillen tussen inkomensgroepen en regio’s.Vooral lage inkomens beschikken niet over een eigen voertuig. In Nederland heeft bijna de helft van de ruim 3 miljoen huishoudens met lage inkomens geen (bestel)auto, scooter of snorfiets. Een kwart van de groep heeft niet eens een rijbewijs.

Inkomensklassen

Het aandeel huishoudens zonder motorvoertuig was met 43 % het grootst in de zeer sterk verstedelijkte gemeenten en het kleinst in de niet stedelijke gemeenten (15 %). Voor alle inkomensklassen geldt: hoe verstedelijkter de woongemeente, hoe groter het aandeel huishoudens zonder (bestel)auto, bromfiets of motor. Van de huishoudens met een laag besteedbaar inkomen in zeer sterk verstedelijkte gebieden had 63 % geen motorvoertuig, in de niet stedelijke gebieden was dat 27 %. Bij huishoudens met een hoog besteedbaar inkomen in het landelijk gebied was het aandeel zonder motorvoertuig met 2 % het kleinst.