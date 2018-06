Waakhonden bijten niet fel genoeg, schrijft The Times

De boetes die accountantskantoren en partners krijgen voor slecht uitgevoerde controles zijn te laag om tot verbetering te leiden. Dat schrijft Patrick Hosking, financieel redacteur van de Britse krant The Times. ‘Audit watchdog’s fines don’t take much of a bite out of beancounters’, is de kop van zijn opiniestuk.

Hosking reageert daarmee onder meer op de boekhoudschandalen bij onder andere de Britse bouwgigant Carillion die implodeerde, en het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff. Hij vindt de boetes, vergeleken met de financiële sancties die gelden voor het bankwezen, te laag.

Een schijntje

De boetes die partners moeten betalen doen geen pijn. In een tijdsbestek van een paar dagen, soms Hosking op, heeft de Financial Reporting Council disciplinaire maatregelen genomen tegen Deloitte, naar aanleiding van de controle van het door Hewlett Packard voor £7.4 miljard gekochte softwarebedrijf Autonomy; is KPMG een boete van £3.2 miljoen opgelegd bij verzekeringsgroep Quindell; en kreeg de top van PwC een recordboete van £6.5 miljoen vanwege gebrekkige audits bij warenhuisketen BHS. De bijna duizend partners van PwC UK konden zich na de megaboete nog in de handen wrijven met gezamenlijk £621 miljoen aan te verdelen winst, gemiddeld ruim £650.000 per capita. Een schijntje volgens Hosking, ongeveer 1 % van de prijzenpot.

Verantwoordelijke partners

Het zou volgens hem meer impact hebben als boetes niet over alle partners worden gespreid, maar om verantwoordelijke partners en het hoofd van de controlepraktijk te laten bloeden. Ook moe thet in zijn ogen mogelijk zijn kantoren tijdelijk uit te sluiten van nieuwe controleopdrachten.