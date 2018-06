De servicedesk van Novak krijgt regelmatig vragen over het waarderen van een deelneming met een negatief eigen vermogen. De organisatie heeft daarom het antwoord online toegelicht.

Deelnemingen met invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde volgens artikel 2:389 lid 2 van het BW. ‘Invloed van betekenis’ wordt vermoed als er sprake is van minimaal een vijfde van de stemgerechtigde aandelen. “Volgens de RJ mag de waardering niet lager dan nihil zijn. Er kunnen redenen zijn om in geval van een negatieve nettovermogenswaarde een voorziening te treffen. Het is hierbij van belang of en in hoeverre de moedermaatschappij daadwerkelijk voor alle of voor bepaalde schulden aansprakelijk is of zich daarvoor aansprakelijk stelt. De hoogte van de voorziening is dan ook niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het negatieve eigen vermogen van de deelneming.”

Voorziening adequaat toelichten

Novak adviseert een voorziening op te nemen als en voor zover de deelnemende rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft tot betaling schulden deelneming voor zijn aandeel. “Indien een voorziening wordt opgenomen, dient deze adequaat toegelicht te worden.”