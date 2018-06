Valkuilen bij het gebruik van Excel voor accountants- en administratiekantoren

Veel accountants- en administratiekantoren kiezen er in de beginfase voor om gebruik te maken van Excel om uren en declaraties te managen. Handig natuurlijk, u kunt eenvoudig beginnen en alles gaandeweg aanpassen. De praktijk leert echter dat hier een einde aan komt wanneer een organisatie volwassener wordt, of de declaraties complexer.

Bij het gebruik van Excel voor de urenregistratie, de planning en het verkrijgen van managementinformatie, ligt een aantal valkuilen op de loer. Verkeerde of onvolledige declaraties, onjuiste stuurinformatie of gebrek aan inzicht in de nog uit te voeren werkzaamheden: dit soort onaangename verrassingen kunnen flinke problemen veroorzaken.

De samenstelling en opbouw van uw Excel-spreadsheet is dan ook essentieel voor het operationele en strategische gebruik van de sheet. De informatie moet u immers vooruithelpen. Maar gebeurt dit ook? Werkt u efficiënt met de sheet, is de data juist en helpt dit overzicht u daadwerkelijk bij het sturen van uw kantoor? Hebt u snel inzicht in kengetallen en relevante informatie over cliënten, taken, documenten en nog uit te voeren werkzaamheden? Kortom: beschikt u over data die u helpt zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over hoe actueel die data is? Of over het gebruik van de juiste formules?

De markt voor accountants- en administratiekantoren verandert, het aanbod verandert, procedures veranderen én mensen veranderen. Daarom is het zeker de moeite waard om naar geschikte accountancysoftware te kijken. Want met een stabiel platform en professionele ondersteuning, helpt u uw kantoor vooruit!