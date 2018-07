LIO zoekt kandidaten voor TED Talk

De Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) zoekt professionals met data analytics-ervaring die willen spreken tijdens een zogeheten ‘TED Talk’ op 30 oktober.

Met deze bijeenkomst wil het LIO-bestuur professionals werkzaam als internal auditor of werkzaam bij de overheid een podium bieden om ervaringen en inzichten op het terrein van data analyse met een breed publiek te delen. De keuze van onderwerpen staat vrij. Dat kan gaan over visualisering, procesanalyse, het ‘ouderwets’ gegevensgericht controleren of het slim inzetten van statistische technieken. ‘We laten ons graag verrassen door inzichten en ervaringen uit de praktijk’, aldus LIO.

TED Talk

Tijdens de TED Talk presenteren vijf controleprofessionals hun ervaring. Ze doen dit in de vorm van een TED Talk van maximaal 15 minuten. Een TED is ‘de presentatie van je leven’ over je expertisegebied, een bepaald project of iets waarvan jij vindt dat het een idee is dat verspreid moet worden. Het LIO-bestuur verzorgt een externe personal TED-training voor de vijf presentatoren. Het publiek tijdens de TED Talk bestaat uit collega’s. Aanmelden: uiterlijk 3 september 2018, j.scheffe@nba.nl met een korte, heldere pitch van uzelf en uw casus