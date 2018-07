Accountant die toetsers informatie onthoudt 1 jaar doorgehaald

De Accountantskamer heeft een klacht over een acccountant die structureel naliet om te reageren op verzoeken van de NBA om informatie te verstrekken ten behoeve van een toetsing, gegrond verklaard. Zaaknummer 17/1623 Wtra AK.

De RA gaf geen samenstellong verklaringen af en vond dat hij niet getoetst kon worden. Wel verstrekte hij zijn klanten een proefbalans. Daarmee was hij net zo goed toetsplichtig, vond de tuchtrechter.

Standaarden 4400 en 4410

Het is in het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep dat een accountant op aan hem door zijn beroepsorganisatie gerichte verzoeken om informatie of medewerking op adequate wijze en binnen redelijke termijn reageert, oordeelde de tuchtrechter. De NVAK-ass en standaard 4410 of standaard 4400 zijn van toepassing bij de toetsing van een accountantspraktijk niet alleen als in die praktijk samenstellingsopdrachten en opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie worden uitgevoerd, maar ook als de praktijk de intentie heeft uitgesproken die opdrachten uit te voeren.

Proefbalans

Betrokkene heeft verklaard dat hij aan klanten alleen een proefbalans aanlevert aan de hand waarvan de klanten zelf een jaarrekening samenstellen en dat de werkzaamheden voor deze klanten dezelfde zijn als die worden verricht bij een samenstellingsopdracht, maar dat hij bij de uitkomst van de werkzaamheden geen samenstellingsverklaring afgeeft. Daaruit volgt naar het oordeel van de Accountantskamer dat die werkzaamheden getoetst kunnen worden aan de voorschriften van de NVAK-aav en de NVCOS 4410, nu het niet afgeven van een samenstellingsverklaring niet maakt dat geen sprake is van een samenstellingsopdracht.

Kantoorhandboek

Nu in de praktijk samenstellingsopdrachten worden uitgevoerd, moeten de onderdelen van het kantoorhandboek die daarop betrekking hebben, uiteraard geactualiseerd worden. Niet up to date houden van het kantoorhandboek levert strijd op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Het in de aan de cliënt gestuurde opdrachtbevestiging niet opnemen van het voor een accountant ongebruikelijke achterwege laten van het samenstellen van de jaarrekening en afgeven van een samenstellingsverklaring, kan onduidelijkheid veroorzaken bij de cliënt over diens wettelijke verplichtingen. Ook is zo niet helder wie er zorgt voor het nakomen daarvan. Dat levert voor de betrokken accountant het risico op dat hij een cliënt bedient die zich niet aan de wet houdt. Het verzuim om een en ander te vermelden in de opdrachtbevestiging levert op een schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De klacht is in z’n geheel gegrond verklaard. De accountant is doorgehaald voor een jaar.