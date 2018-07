Naar één loket voor erkenning en ANBI-status

De Belastingdienst, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland hebben een convenant afgesloten. Afgesproken is dat erkenning en de ANBI-status tegelijkertijd aangevraagd kunnen worden en dat het toezicht op Erkende ANBI’s efficiënter wordt. Bovendien draagt de samenwerking bij aan meer duidelijkheid over de relatie tussen de Erkenning en de ANBI-status. Het CBF geeft het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan de kwaliteitseisen van het CBF. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. De aanvrager heeft dan nog maar met één loket te maken.

Materieel gelijkwaardig

De kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling van het CBF zijn materieel gelijkwaardig gemaakt aan de wettelijke ANBI-eisen. Dit betekent dat als een goed doel voldoet aan de kwaliteitseisen van de Erkenning, ook aan de ANBI-eisen wordt voldaan. Zo wordt samenwerking in het aanvraagproces mogelijk gemaakt. Goede doelen die (nog) geen Erkenning en ANBI-status hebben kunnen die beide vanaf begin 2019 tegelijkertijd aanvragen via het CBF, de toezichthouder.

Aangepast toezicht

Er zijn ook afspraken vastgelegd over toezicht op de naleving van de ANBI-vereisten. Het toezicht door de Belastingdienst zal worden afgestemd op het toezicht door het CBF. Dit moet dubbel werk en onnodige administratieve lasten voorkomen. Deze aangepaste vorm van toezicht door de Belastingdienst moet leiden tot meer zekerheid bij goede doelen omtrent hun ANBI-status. De kans dat de Belastingdienst, na toezicht uitgevoerd door het CBF, de ANBI-status met terugwerkende kracht zal intrekken of aanvullende voorwaarden stelt, wordt daardoor kleiner.