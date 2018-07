Danske Bank verdacht van hulp bij witwassen crimineel vermogen

Een witwasschandaal bij de Danske Bank heeft woensdag de beurskoers van de bank flink onderuit gehaald. De omvang van het schandaal blijkt dubbel zo groot als eerder gedacht. Via vestigingen in Estland heeft Danske Bank vermoedelijk een ondersteunende rol gespeeld bij het witwassen van ruim €7,1 miljard aan crimineel vermogen.

Dat blijkt uit berichtgeving van financieel persbureau Bloomberg en Berlingske. Danske Bank is bezig met intern onderzoek naar de aantijgingen, waarvan de resultaten in september worden verwacht. Bloomberg spreekt over Danske Bank als een ‘laundromat’.

Signalen

De witwasaffaire bij de Deense bank draait om de vestigingen van de bank in Estland. Tot 2015 konden ook niet-Estse burgers daar terecht voor bankzaken, een dienst die naar verluidt populair was bij klanten uit onder meer Rusland, Moldavië en Azerbeidzjan. Danske Bank zou al signalen van onregelmatigheden hebben gehad voordat het in 2013 na een tip van een klokkenluider een onderzoek instelde. Dat onderzoek werd vorig jaar uitgebreid tot de periode 2007-2015.

Alarmschellen

Sommige klanten haalden rendementen van 400%. Volgens de Deense toezichthouder FSA hadden toen alarmschellen moeten afgaan. Danske werd berispt en moest zijn kapitaalbuffers met omgerekend €670 miljoen versterken om eventuele toekomstige verliezen op de Estse portefeuille op te vangen.