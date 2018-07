Een op vier gemeenten vreest geen accountant te vinden

Bijna een op de vier gemeenten (23%) maakt zich zorgen over het vinden van een accountant voor de controle van de jaarrekening in de toekomst. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarmee is de zorg over het kunnen vinden van een accountant iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Toen zei 19% bezorgd te zijn.

De VNG hield vorig jaar een zogeheten nulmeting onder 228 gemeenten. Dit jaar waren er bij de éénmeting 192 respondenten. Van hen heeft 21,7% een contract dat loopt tot en met controlejaar 2017. In 2017 had nog 28,9% van de gemeenten een contract tot en met het afgelopen controlejaar. De zorgen over het kunnen vinden van een controlerend accountant gelden niet zozeer voor 2018. Van de gemeenten met een afgelopen contract heeft ongeveer de helft (40) inmiddels een accountant gevonden. “De andere helft (21 gemeenten) heeft op het moment van het invullen van de enquête nog geen accountant voor controlejaar 2018. Vorig jaar betrof dit nog 35 gemeenten.” In de tussentijd heeft het overgrote deel van die 21 gemeenten een accountant weten te vinden. Van de 19 gemeenten die al een nieuw contract hadden, hebben er 8 gebruik gemaakt van de verlengingsoptie. De rest heeft een andere accountant gevonden.

De zorgen van de gemeenten gaan vooral over moeizame procedures, stijging van de kosten, toegenomen controledruk en afname van de ervaringsgraad bij accountantskantoren.

Kleiner aandeel grote namen

De enquête van de VNG bevestigt de terugtrekkende beweging van de grote kantoren. Marktleider Deloitte ziet het aandeel teruglopen van 23,7% naar 20,8%. EY gaat zelfs van 16,7% naar 10,4%. Bij PwC neemt het marktaandeel licht toe tot 8,9% (8,3%). Andere grote partijen in de gemeentemarkt zijn Baker Tilly (lichte daling tot 18,8%) en BDO (bijna een procentpunt stijging tot 16,2%). Astrium, Crowe Horwath Foederer en PSA zijn nieuw in de markt, met 4 tot 6 gemeenten in de boeken.