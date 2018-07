Zorgondernemer zet ‘te streng’ EY aan de kant

Zorgondernemer Loek Winter heeft EY aan de kant geschoven als controlerend accountant voor twee ziekenhuizen, ten faveure van het kleinere kantoor Verstegen. De reden: de intensievere controle die EY de laatste jaren toepaste.

De twee ziekenhuizen van Winter, MC Slotervaart in Amsterdam en de MC Groep in Flevoland, hebben financiële problemen. Zodanig dat het vortbestaan in gevaar is, blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrekeningen over 2016. Die lieten lang op zich wachten omdat er discussie was ontstaan tussen het bestuur en accountant EY. Die ging over de verantwoording van een aantal posten. Bij beide ziekenhuizen miste een sluitende onderbouwing van het bedrag voor nog lopende behandelingen. Dat maakt bij MC Slotervaart 10% van de omzet uit en bij MC Groep 27%. Dat was de reden voor EY om een verklaring met beperking af te geven.

Negatieve energie

Winters zakenpartner en bestuursvoorzitter Willem de Boer zegt tegenover het FD dat de jaarrekeningcontrole de laatste jaren een stuk intensiever is geworden. “De mate van werkzaamheden rondom deze jaarrekeningen was echt anders dan andere jaren. Dat zorgde over en weer voor veel negatieve energie.” Daarom is Verstegen nu de controlerend accountant van de zorginstellingen.

Bron: FD.nl