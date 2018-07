Veel kantoren in regio Amsterdam getransformeerd tot woningen

Het jaar 2017 was een recordjaar voor de transformatie van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In één jaar tijd is een half miljoen vierkante meter kantoorruimte van functie veranderd. Meer dan de helft van de getransformeerde ruimte heeft nu een woonfunctie. Deze trend staat in de monitor Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 2017-2018.

De transformatie van kantoren in een andere bestemming is een ontwikkeling die de MRA al langer stimuleert. Uit de Plabeka-monitor blijkt dat tegelijkertijd ook het kantoorgebruik toeneemt: in 2016 met 68.000 m2 en in 2017 met 22.000 m2. Deze beide ontwikkelingen leiden ertoe, dat de kantorenleegstand in de MRA in twee jaar tijd is gedaald van 17,9% (1 januari 2016) tot 13,0% (1 januari 2018). Wanneer de leegstand in dit tempo blijft dalen, gaat het per 1 januari 2020 nog om 8,1%. In Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland lijkt de leegstand vóór die tijd al onder de 8% te komen. Dit is de grens van de zogenoemde ‘frictieleegstand’, waarbij krapte op de markt ontstaat.

Passend aanbod en voortzetting transformatie

De resterende leegstand per 1 januari 2018 bedraagt 1,6 miljoen m2. Hiervan staat ruim de helft al minstens drie jaar leeg. Deze panden zijn daarom als ‘incourant’ te beschouwen. Zelfs bij krapte op de kantorenmarkt zullen zij niet meer in gebruik worden genomen. Ook voor deze panden ligt transformatie voor de hand. De MRA staat dan ook voor de opgave om zowel de transformatie van leegstaande panden voort te zetten als te voorzien in een passend aanbod.

Hoge uitgifte bedrijventerreinen

De uitgifte van gronden op bedrijventerreinen was in 2017 met 117 hectare veel hoger dan in 2016, toen ging het om 30 hectare. De deelregio Almere-Lelystad was met 59 hectare verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitgifte. De vestiging van het distributiecentrum van het Spaanse modebedrijf Inditex op Lelystad Airport Business Center draagt hier in belangrijke mate aan bij. Daarnaast vroegen logistieke ondernemingen in 2017 veel ruimte. Hoewel er in kwantitatieve zin voldoende planaanbod op bedrijventerreinen in de MRA is, kan binnen sommige deelregio’s en segmenten op termijn krapte op de markt ontstaan.

Bron: MRA