Standaard data leidt tot nieuwe omzetkansen

Een twistgesprek over de organisatie van data. Dat was de bedoeling van een ontmoeting tussen Dirk-Jan van Blijderveen, portefeuillehouder ICT bij NOAB tevens eigenaar van Van Blijderveen, financiële & fiscale dienstverlening in Lienden, en directeur SBR Banken Sander Middendorp. Wat al snel bleek: het werd geen twistgesprek. Integendeel. Beide heren kunnen zich volledig vinden in de aanname dat er toenemende behoefte bestaat aan het uitwisselen van standaardgegevens.

SBR Banken heeft zijn netwerk, waarin alle betrokkenen gebruikmaken van dezelfde datataal, laten uitgroeien tot hét platform voor digitale gegevensuitwisseling. Deze stap voorwaarts leidt tot nieuwe kansen. Ondernemers kunnen, doordat ze beschikken over kwalitatieve informatie, betere keuzes maken. Belastingconsultants en administratiekantoren krijgen snel en betrouwbaar toegang tot data om hun adviesinspanningen te optimaliseren.. “Er bestaat toenemende behoefte aan het uitwisselen van standaardgegevens” was de eerste stelling voor het gesprek.

“Als we in Nederland de ambitie hebben om 250 miljoen euro administratieve lasten uit het bedrijfsleven te halen, dan is het organiseren van data de enige oplossing om dat gerealiseerd te krijgen”, zegt Sander Middendorp. De keuze voor SBR ligt dan voor de hand, maar ik zeg er ook meteen bij: het is niet altijd even gemakkelijk. Het is een ketenaanpak. Wie kiest voor het harmoniseren van data beïnvloedt ook andere stakeholders”, zegt Sander Middendorp.

Groeien

Een mooi bruggetje naar de tweede stelling: Door het slim organiseren van data kunnen organisaties groeien. NOAB telt duizend leden, die bij elkaar 150 duizend ondernemers en ondernemingen bedienen. Daar gaat een enorm stuwmeer aan uiterst bruikbare data achter schuil. “Deze data zweeft weliswaar nu, maar daar kun je prachtige dingen mee doen”, benadrukt Van Blijderveen. “Daar kun je als beroepsorganisatie, maar ook als individuele ondernemer, duidelijke marktconclusies uit halen.”

Klantbediening

Stelling drie: Data krijgt een steeds belangrijkere rol bij de klantbediening en optimalisatie van processen. “Mee eens”, reageert Dirk-Jan, hoewel hij ook een kanttekening plaatst. “Digitalisering maakt overleg met de bank sneller en toegankelijk, maar ik zeg er ook meteen bij; gebruik techniek in combinatie met advies.”

Efficiënt

Tot slot stelling 4: SBR Banken biedt een netwerk waarbij gemakkelijk, snel en goedkoop toegang tot hoge kwaliteit wordt verkregen. Sander Middendorp: “Mijn ambitie met SBR Banken is om een netwerk op te bouwen, waarbij het vanzelfsprekend wordt om data te delen. Dat leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering, terwijl daarmee tevens kansen ontstaan om te innoveren of samen te werken.” Dirk-Jan voegt toe dat NOAB graag ondersteuning wil bieden om deze ambitie te realiseren. “Dit sluit naadloos aan bij mijn wensenlijstje om NOAB-leden voor te bereiden op hun adviesrol. Ik denk dat wij als NOAB een schakel kunnen vormen tussen de beschikbaarheid van gestandaardiseerde data en ondersteuning van ondernemers.”