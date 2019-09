Knot: ‘Er is ruimte om te investeren in de economie’

Op de Nederlandse begroting is ruimte om geld te steken in de economie, stelt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB). Vanuit Europees perspectief zou zo’n stimulans ook wenselijk zijn.

In gesprek met de Tweede Kamer gaf de DNB-president aan dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het terugschroeven van de staatsschuld na de crisis is ‘eigenlijk gewoon voltooid’ is en er dus er budgettaire ruimte is om de economie een duwtje te geven. Volgens Knot zou dat kunnen in de vorm van investeringen of verdere lastenverlaging.

Beleid waarmee de economie wordt gestimuleerd zou wenselijk zijn in de eurozone. Momenteel koopt de Europese Centrale Bank (ECB) bijvoorbeeld obligaties op om geld in de economie te pompen. Daartegenover zou ook het begrotingsbeleid van Europese landen kunnen bijdragen aan economische groei. Maar in veel eurozone-landen is daar helemaal geen ruimte voor. In Nederland wel, hoewel de vraag blijft of je budgettair beleid moet voeren “naar Europese wens”, aldus Knot. Hij erkent wel dat de timing niet optimaal is om nu te investeren in de economie. Ministeries hebben momenteel niet genoeg ambtenaren om de plannen uit te werken waar het geld voor bestemd is. Hoewel de werkloosheid iets oploopt, lag deze eerder dit jaar op een historisch laag niveau.

Knot sprak met de Kamer over het beleid van de ECB. Toen deze centrale bank begin september een nieuw opkoopprogramma van obligaties aankondigde, sprak hij zich hard uit tegen dat beleid. De ECB werkt toe naar een inflatie van net onder de 2% op de ‘middellange termijn’. Knot wil bespreken of de ECB niet beter kan toewerken naar een bandbreedte, in plaats van dat specifieke inflatiedoel. Het comité dat het beleid van de ECB bepaalt, waar hij zelf overigens deel van uitmaakt, moet volgens hem ook nadenken over wat de definitie daarvan is.

