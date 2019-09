 ‘Geef ZZP’ers met AOV-verzekering hogere zelfstandigenaftrek’

Een betaalbare en voor alle ZZP’ers toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is prima mogelijk en het kabinet kan de doelgroep heel gemakkelijk via de Belastingdienst verleiden om die af te sluiten. Dat is mogelijk door voor de ZZP’er met AOV-verzekering een hogere zelfstandigenaftrek te laten gelden dan zonder een dergelijke verzekering. Dat bepleit de Acture Groep, een private uitvoerder van de ziektewet en de WGA, in een position paper dat naar de sociale partners is gestuurd. De kabinetsplannen om de zelfstandigenaftrek te verlagen, of zoals de CNV wil volledig afschaffen, zijn zeer onverstandig, vindt Acture.

‘Kabinet onverstandig, CNV roekeloos’

Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: ‘Al jaren tobt het kabinet met de positie van de ZZP’er. Tegelijkertijd is er ook al een aantal jaar een discussie over het nut en de noodzaak van de zelfstandigenaftrek. Veel ZZP’ers zetten dit voordeel in voor tariefverlaging, waardoor de fiscus feitelijk vooral hun opdrachtgevers sponsort. Al geruime tijd gaan er daarom stemmen op om de zelfstandigenaftrek af te schaffen. De kabinetsplannen tot verlaging van de regeling en het in mijn ogen roekeloze voorstel van de CNV om de zelfstandigenaftrek volledig af te schaffen, verdienen niet onze steun. Wat ons betreft is het klip en klaar. Handhaaf de regeling, maar zorg dat zelfstandigen hem benutten voor wat oorspronkelijk het doel was. Namelijk het treffen van financiële regelingen voor risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het niet hebben van een pensioen. Wat duidelijk is geworden is dat de ZZP’er zich niet laat verplichten of dwingen. Vandaar dat wij van mening zijn dat je de ZZP’er financieel moet prikkelen om daadwerkelijk zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan eigenlijk niet meer en is onverantwoordelijk.’

Premiegroepen en acceptatieplicht

Derks vervolgt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat een financiële prikkel via de zelfstandigheidsaftrek een logische en succesvolle methode is om ZZP’ers te verleiden om zich wel te verzekeren. Voorwaarde is dan wel dat die verzekering écht betaalbaar is en dat verzekeraars een acceptatieplicht hebben. In ons position paper laten we zien dat dit prima in te vullen is wanneer je grote groepen ZZP’ers zou verzekeren met behulp van premiegroepen. De methode zoals we die uitgewerkt hebben bij het Tulpenfonds kan prima worden ingezet en leidt, zonder verzekeringsplicht, nog steeds tot acceptabele premiegroepen van €50, €100, €150 of €200 per maand. Daarmee kan ook de stratenmaker van 56 jaar worden verzekerd.’