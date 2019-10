De Commissie Toekomst Accountancysector vindt dat er voldoende andere beroepsbeoefenaars zijn die de controle van rapportages over niet-financiële informatie kunnen doen.

In haar tussenrapportage schrijft de commissie dat ze vooralsnog geen bijzondere reden ziet waarom de controle van niet‐financiële informatie “tot het wettelijk prerogatief van de accountant zou moeten gaan behoren”. Volgens de driekoppige commissie zijn er immers voldoende andere beroepsgroepen die deze taak kunnen

vervullen.

Daarnaast denkt de commissie dat de verwachtingskloof wel eens zou kunnen toenemen als de controle op SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen) onderdeel zal uitmaken van de wettelijke accountantscontrole. De onzekerheid over SDG’s scores is, in verhouding tot de beoordeling van financiële cijfers, relatief groot.

Als de controle op niet‐financiële informatie aan het takenpakket van de accountant wordt toegevoegd, zou dit volgens de commissieleden het publieke belang van controle op financiële informatie kunnen schaden.

De commissie denkt overigens wel dat de controle op niet‐financiële informatie in de toekomst gereguleerd wordt. Maar het antwoord op de vraag welke beroepsgroep die controle dan moet gaan oppakken, kan de commissie niet beantwoorden. Dat valt niet binnen het bereik van het onderzoek.