CTA: ‘Zet meer controlerend accountants in het bestuur’

De meerderheid van het orgaan dat uiteindelijk het beleid van een accountantsorganisatie bepaalt moet bestaan uit controlerend accountants. Dat is een van de aanbevelingen in het interim rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector.

Volgens de commissie blinken accountantsorganisaties niet uit in transparante juridische en vennootschappelijke structuren. Dit zorgt ervoor dat het lastig vast te stellen is of de eigendomsverhoudingen en kapitaalstructuur niet leiden tot een eenzijdige focus op winst en geen belemmering vormen voor een op kwaliteit gerichte cultuur en personeelsbeleid (maatregel 3.7 van de 53 maatregelen uit het verbeterplan).

Eigenbelang niet prevaleren boven lange termijn belang organisatie

Besluiten die direct of indirect raken aan de door de accountantsorganisatie te leveren kwaliteit, zoals besluiten ten aanzien van de opzet en de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem, het belonings‐ en winstdelingsmodel en significante investeringsbeslissingen, moeten genomen worden door de raad van bestuur, aldus de commissie.

Meerderheid beleidsorgaan moet uit controlerend accountants bestaan

‘De governance van de accountantsorganisatie dient te waarborgen dat (binnen korte tijd uittredende) partners niet in staat zijn om direct of indirect het financieel eigenbelang te laten prevaleren boven het lange termijn belang van de onderneming en het publiek belang van een goede controlekwaliteit’.

Om te voorkomen dat het belang van een kwalitatief goede wettelijke controle niet voldoende erkend wordt en niet wordt overvleugeld door bijvoorbeeld een meer commercieel georiënteerde cultuur bij de adviesorganisatie, adviseert de commissie dat meer dan de helft van het orgaan dat uiteindelijk het beleid van een accountantsorganisatie bepaalt, moet bestaan uit controlerend accountants.