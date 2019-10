Exact integreert Mollie-betaallink in boekhoudsoftware

Facturen in Exact Online kunnen vanaf nu worden voorzien van een Mollie-betaallink. Hiermee kan een ontvanger in een paar klikken betalen, waardoor ondernemers hun rekeningen sneller betaald krijgen.

Ruim 30% van de ondernemers heeft als topprioriteit om ervoor te zorgen dat klanten sneller betalen. De reden hiervoor is dat ze cashflowproblemen ervaren doordat klanten rekeningen te lang laten liggen. Uit de Exact MKB Barometer 2018 (onderzoek onder 1779 respondenten) blijkt dat 12% van de rekeningen zelfs nooit wordt betaald. De onbetaalde facturen veroorzaken een schadepost van €2,1 miljard per jaar.

Mollie-betaallink

Met de Mollie-betaallink in de factuur van Exact Online kunnen ondernemers eenvoudig hun cashflow verbeteren. Door op de link in de factuur te klikken, kan de ontvanger de rekening direct voldoen via onder andere iDEAL, creditcard en PayPal. Zodra de betaling via Mollie is voldaan, krijgt de ondernemer een betalingsbevestiging.

“Eenvoudig betaallinks meesturen met de facturen stond al geruime tijd hoog op mijn wensenlijst”, vertelt Joey Buddenberg van de Audio Fabrique. “Voor opdrachtgevers waar we niet direct een duurzame relatie mee aangaan, is dit de perfecte manier om betalingen sneller te verwerken.”

Hans Janse, Director, Commercial Product Management bij softwarebedrijf Exact: “Een belangrijke oorzaak van laat of niet betalen draait om de moeite die het kost. Als betalen veel moeite kost, is de kans dat deze blijft liggen of compleet wordt vergeten, groter. Ondernemers moeten achter hun geld aan, wat niet alleen tijd maar ook geld kost. De afgelopen tijd is direct betalen vanuit de factuur de meest gevraagde functie door gebruikers. We denken dat betalingsachterstanden in het MKB flink zullen teruglopen met de Mollie-betaallink in Exact Online.”

Edgar Rouwenhorst, CMO van Mollie: “Wij zijn heel blij met de samenwerking, want Exact is al jarenlang een gewaardeerde partner voor ondernemers. Onze oplossingen die betalingen makkelijker maken voor iedereen zijn hier de perfecte aanvulling op.”