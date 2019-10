GBNED publiceert vernieuwde versie rapport ‘API’s en administratieve software: het nieuwe ERP’

Het rapport “APIs en administratieve software: het nieuwe ERP”, dat precies een jaar geleden is uitgebracht GBNED, is positief ontvangen door de markt, meldt het onderzoeksbureau. Met name de insteek van het rapport gericht op het gebruik van API’s, en niet louter de techniek erachter, wordt gewaardeerd. Deze week is een tweede versie van het rapport verschenen met daarin extra aandacht voor ‘API Service providers’ die tevens oplossingen aanbieden onder de noemer API Middleware of API HUB.

Het rapport ging al uitgebreid in op de situatie dat twee softwaresystemen (in de regel van verschillende aanbieders) direct gegevens met elkaar uitwisselen op basis van API-techniek. Een voorbeeld hiervan is het ontsluiten van financiële gegevens uit een boekhoudsysteem aan een financieel analyse- of dashboardsysteem.

Er zijn ook partijen die zich gespecialiseerd hebben op het uitwisselen van gegevens (op basis van API-techniek) tussen meerdere partijen, feitelijk een N (veel) op N (veel) situatie. We noemen deze partijen API Service providers. Deze oplossingen kunnen aangeduid worden als API Middleware of API HUB.

Een concreet voorbeeld van dit laatste is de gegevensuitwisseling tussen webwinkelsystemen en boekhoudsystemen. Er zijn tientallen webwinkelsystemen en al evenzovele boekhoudsystemen. Daarbij hanteert ook nog eens elk systeem (aan beide kanten) eigen gegevensdefinities. Laten we hypothetisch eens uitgaan van 10 verschillende webwinkelsystemen en 10 verschillende boekhoudsystemen. Als al deze systemen met elkaar gegevens uitwisselen op basis van API-techniek betekent dat er voor elk webwinkelsysteem 10 verschillende api’s geïmplementeerd moeten worden, oftewel naar elk boekhoudsysteem 1. Iedere leverancier van boekhoudsoftware krijgt dan te maken met in elk geval het testen van api’s voor 10 verschillende webwinkelsystemen.

API Service providers kunnen dan met behulp van hun Middleware of HUB zorgen voor een koppeling tussen de diverse administratiesystemen, zonder dat er een 1 op 1 koppeling (synchroon) tussen al deze systemen tot stand wordt gebracht. Middleware kan gezien worden als een soort ‘postbus’ software. Elke leveranciers heeft (in tegenstelling tot de hiervoor genoemde N op N situatie) te maken met één partij waarmee gekoppeld wordt, te weten de API Service provider.

De nieuwe versie van het rapport besteed uitgebreid aandacht aan API Service providers met onder andere de hiervoor genoemde middleware oplossing.

Het complete rapport is hier gratis op te vragen.