Celstraf voor zwartsparende oud-toparts Erasmus MC

Voormalig arts bij het Erasmus MC Gerrit S. is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf vanwege witwassen en belastingontduiking. Ook moet hij een half miljoen euro terugbetalen, meldt het AD. De emeritus hoogleraar sluisde in de jaren 80 en 90 miljoenen euro’s van farmaceutische bedrijven door naar bankrekeningen in Luxemburg, maar gaf dat zwarte spaargeld nooit op bij de fiscus. De zeventiger werd al eerder tot een celstraf veroordeeld, maar streed daar tegen tot bij de Hoge Raad.

Smokkel

S. ontving het in Luxemburg geparkeerde geld voor het testen van nieuwe medicijnen. Nadat het Luxemburgse bankgeheim werd opgeheven deed S. veel moeite het vermogen te verbergen. Zo smokkelde hij het geld mee naar huis door het in het reservewiel van zijn auto te verstoppen. In zijn huis werd later in de mechanische ventilatie in zijn bezemkast 750.000 euro gevonden. De arts werd betrapt na grootschalig onderzoek onder creditcardgebruikers, waarbij werd gezocht naar mensen met een opvallend bestedingspatroon.

‘Heel normaal’

Zelf stelde de hoogleraar eerder tijdens de rechtszaak dat het vroeger heel normaal was om geld van de farmaceutische industrie op een eigen rekening te laten storten. De Hoge Raad gaat echter niet mee in de argumenten van de arts, waardoor het eerdere vonnis nu onherroepelijk is geworden.