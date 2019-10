Unit4 Bedrijfssoftware introduceert Accountancy Gemak

Unit4 Bedrijfssoftware kondigt vandaag de lancering aan van Unit4 Accountancy Gemak. Met Accountancy Gemak werken accountants online vanuit één dataset en één platform voor het opstellen van de jaarrekening, de bankenrapportage en het opstellen van de belastingaangiftes. Accountancy Gemak is modulair opgebouwd en bestaat uit de onderdelen Rapportage, Werkprogramma en Fiscaal Gemak.

Rapportage

De rapportagemodule omvat de (inrichtings)jaarrekening en bankenrapportage. Daarnaast zijn er tussentijdse rapportagemogelijkheden en is het mogelijk om eenvoudig te consolideren en bij de KvK te deponeren. Vanaf februari 2020 wordt een kolommenbalansfunctionaliteit toegevoegd, waardoor het rapportageproces nog verder geoptimaliseerd wordt. De uitgebreide dashboarding ondersteunt in het adviseren van klanten. Deze module is nu beschikbaar voor micro- en kleine entiteiten en wordt in de nabije toekomst uitgebreid voor grotere entiteiten.

Werkprogramma

Dit onderdeel wordt in 2020 toegevoegd aan de Accountancy Gemak Suite. Het bevat de relevante functionaliteiten die gebruikers vanuit Unit4 Auditor gewend zijn, waarbij de koppeling met Unit4 DocumentManager, Unit4 Online Samenwerken en de communicatie met klanten ook worden meegenomen. In deze module kan de voortgang bewaakt worden en gebruik worden gemaakt van dezelfde dataset.

Fiscaal Gemak

Dit domein bevat verschillende modules voor het opstellen van de aangiftes voor:

o Inkomstenbelasting

o Vennootschapsbelasting

o Omzetbelasting en opgaaf ICP

o Erf- & schenkbelasting

CEO Herman de Jonge

“De lancering van Accountancy Gemak laat zien dat we flinke stappen nemen ten aanzien van onze belofte om al onze software online beschikbaar te maken, uiteraard met de rijke functionaliteit die kantoren van ons kennen, gecombineerd met de mogelijkheden die online software biedt”, zegt Herman de Jonge, CEO Unit4 Bedrijfssoftware. “Op het platform werken nu al ruim 3.000 kantoren succesvol met Fiscaal Gemak, waarmee we trotse marktleider zijn in Nederland.”

Bron: Unit4