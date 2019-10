Novak gaat samenwerking aan met TIC Assurance

Om kantoren die beschikken over een Wta-vergunning beter te kunnen helpen is Novak een samenwerking aangegaan met TIC Assurance. TIC Assurance beschikt over een Wta-vergunning en bestaat uit onafhankelijke specialisten die accountantskantoren behulpzaam kunnen zijn bij de uitvoering van een opdracht binnen het wettelijk controledomein.

Vrijwillige controles

Beschikt een kantoor niet over een Wta-vergunning maar worden er wel vrijwillige controleopdrachten of overige assuranceopdrachten uitgevoerd, dan kan Novak in samenwerking met TIC Assurance het kantoor ook van dienst zijn.

Volwaardig dienstenpakket

Novak is ervan overtuigd dat de samenwerking met TIC Assurance voordelen kan bieden. Accountantskantoren kunnen klanten een volwaardig dienstenpakket aan (blijven) bieden terwijl de kwaliteit en onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. ‘Wij vinden dat een mkb-accountant als hij daarvoor kiest het gehele spectrum van dienstverlening aan moet kunnen bieden’, aldus Guus Ham, directeur Novak.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp of een vrijblijvend gesprek kan contact worden opgenomen met Bouwe Algra AA, accountant bij Novak. Hij is één van de specialisten binnen TIC Assurance en ook aanspreekpunt voor geïnteresseerden in deze vorm van samenwerking. b.algra@novak.nl of 06 83 52 1654.