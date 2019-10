VEB vindt rapport CTA ‘gemiste kans’

Beleggersvereniging VEB heeft niet veel op met het tussenrapport met voorlopige bevindingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). De commissie heeft geen oog voor de toekomst, vindt directeur Paul Koster. ‘Dit voelt als een gemiste kans.’

De VEB publiceert haar reactie op de consultatie van het rapport maandag, maar Koster sprak vooraf al met het FD. De VEB vindt het teleurstellend dat de CTA niets ziet in fundamentele ingrepen zoals het splitsen van advies- en controlepraktijk omdat het effect daarvan wetenschappelijk onbewezen zou zijn. ‘De VEB mist in het interim-rapport een antwoord op de vraag naar een toekomstperspectief voor de scheiding van controle- en advieswerkzaamheden voor accountantsorganisaties. Onderzoek levert blijkbaar geen eenduidige conclusie op. Dat voelt als een gemiste kans’, schrijft Koster, met verwijzing naar de steeds grotere adviesrol van de big four. ‘De groeiende onbalans tussen winstgevendheid en risicoprofiel van beide activiteiten van accountantsorganisaties maakt een keuze op dit punt steeds urgenter.’

Zelf onderzoek doen

Koster, voormalig accountant en voorheen AFM-bestuurslid, vindt dat de commissie maar kort de tijd heeft gehad voor het rapport. ‘De commissie heeft vooral veel gesprekken gevoerd. Maar daarmee kom je er niet. Je zult ook echt zelf onderzoek moeten doen. De minister heeft de commissie gevraagd om naar de toekomst van de sector te kijken en met voorstellen te komen. Maar in mijn ogen blijven de belangrijkste vragen onbeantwoord.’ Hij vindt het vreemd dat de CTA stelt dat de kwaliteit van de accountantscontrole niet bekend is, terwijl daar veel onderzoek naar is gedaan.

Verwachtingskloof

Koster vindt ook dat de commissie te veel meegaat in de stelling van de branche dat er een verwachtingskloof is tussen accountants en samenleving. ‘Dit impliceert dat de kritiek van buitenstaanders gelegen is aan gebrekkige kennis over het controleproces en de oordelen van een accountant.’