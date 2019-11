MKB’ers vaker bereid om bedrijf te verkopen

De afgelopen twee jaar is er bijna een verdubbeling te noteren in het percentage ondernemers dat bereid is het bedrijf binnen nu en twee jaar te verkopen. 70% vindt het nu zelfs een goed moment om het bedrijf te verkopen. Hiermee wordt het beeld bevestigd dat de verkoopbereid toeneemt als de economische vooruitzichten onzeker zijn. Dit is één van de hoofdconclusies uit de jaarlijkse Bedrijfsovername- Monitor, een onderzoek dat sinds 2013 uitgevoerd wordt in opdracht van Marktlink Fusies & Overnames.

Na twee jaren van daling is er dit jaar sprake van een sterke toename van de verkoopintentie (het willen verkopen binnen 2 jaren). Na respectievelijk 13% en 10% in 2017 en 2018 is dit jaar een forse stijging naar 17% te zien. Ook het percentage ondernemers dat stelt mentaal klaar te zijn voor een verkoop is dit jaar verdubbeld naar 12% (tegenover 6% in 2018).

“Een mogelijke verklaring voor deze trend is dat verkoopbereidheid anticyclisch is,” aldus Tom Beltman van Marktlink Fusies & Overnames. “Als het goed gaat met het bedrijf, dan wil de ondernemer daar nog wel een aantal jaar van blijven profiteren. Maar nu er een recessie gloort, staan weer meer ondernemers open voor een verkoop om de waarde van de onderneming veilig te stellen.”

Bijna een derde van de geïnterviewden denkt dat verkoop binnen vijf jaar actueel wordt en twee derde denkt binnen tien jaar. “Dit zou betekenen dat van de circa 70.000 MKB-bedrijven jaarlijks 4.600 bedrijven van eigenaar wisselen, oftewel een vervijfvoudiging van het jaarlijkse aantal transacties,” aldus Beltman.

Waar vorig jaar nog 63% dacht dat de waardering van het bedrijf de komende twaalf maanden stijgt, is dat dit jaar fors gedaald naar 39%. Ook deze trend wijt Beltman aan onzekerheid in de markt.

Pensioen ondernemers zit vast in bedrijf

Voor bijna twee derde van de ondernemers is het pensioen afhankelijk van de succesvolle verkoop van het bedrijf. De pensioenonzekerheid leidt ertoe dat ruim 40% van de ondernemers morgen zou verkopen bij een goed bod. Beltman: “Dit verklaart wellicht ook het grote verschil tussen het aantal ondernemers dat de intentie heeft om te verkopen en het aantal daadwerkelijk geslaagde transacties. Veel ondernemers schatten de waarde van hun bedrijf, en daardoor hun pensioen, te hoog in. Hierdoor is verkoop in de praktijk nog geen optie.”

Bron: Marktlink