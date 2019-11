Verduistering door 75-jarige penningmeester stichting opgespoord na boekencontrole accountant

De voormalige penningmeester van een stichting in de gemeente Zuidplas is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een taakstraf 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden vanwege verduistering van € 77.273,26 en valsheid in geschrift. In zes jaar tijd maakte de man meerdere malen bedragen van de stichting naar zijn privérekening over, nam hij geld van de stichting contant op en gebruikte hij de pinpas van de stichting voor privédoeleinden. Om dat te verhullen vervalste hij volgens de rechtbank ‘op slinkse wijze’ talloze bankafschriften.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:11549

De stichting ontving jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente Zuidplas. Ieder jaar werd door de stichting het financiële jaar afgesloten middels een ingediende jaarafrekening bij de gemeente Zuidplas. Na goedkeuring door de gemeente werd een nieuwe subsidie verstrekt. Vanaf 2013 ontstonden er huurgeschillen tussen beide partijen. Bij de beoordeling van de jaarrekeningen stelde de gemeente vervolgens op een bepaald moment vast dat de inhoud niet klopte.

Boekencontrole

Daarop werd besloten de boeken en rekeningen van de stichting vanaf 1 januari 2008 te controleren. Daartoe werden door de accountant van de stichting de overschrijvingen van de rekening van de stichting bij de Rabobank opgevraagd en gecontroleerd. De accountant verklaarde dat de verdachte de gehele administratie voerde van de stichting en voor hem het eerste aanspreekpunt was. De accountant kreeg toegang tot het grootboek en de kolommenbalans en ontving van de Rabobank bankafschriften van 2012 en 2013 en alle financiële jaaroverzichten van 2009 t/m 2016. Hij legde de ontvangen grootboeken naast de bankafschriften en zag toen dat de mutaties van de bank niet aansloten op de geboekte mutaties in het grootboek. De mutaties die niet in het grootboek voorkwamen waren overboekingen aan de verdachte en kasopnames.

Actie bestuur en doorzoeking politie

Ook de overige bestuursleden ondernamen actie en vroegen bankafschriften op. Volgens de voorzitter zagen ze daarop overboekingen naar de verdachte. De bestuursleden confronteerden hem daarmee en zetten de penningmeester uiteindelijk in augustus 2016 op non-actief. Op 27 februari 2017 tekende de man een schuldbekentenis voor een geschat bedrag van € 90.000. Later dat jaar vond ook ook een doorzoeking plaats in de woning van de verdachte, waarbij ordners, een computer, twee laptops en vier usb-sticks in beslag werden genomen. Daarbij werden ook een groot aantal gemanipuleerde rekeningafschriften van de Rabobank en een soort papieren mal gevonden, die waarschijnlijk werd gebruikt voor de vervalsingen. De man bekende deels, maar stelde zich verder weinig coöperatief op.

Geen celstraf vanwege leeftijd

De rechtbank Den Haag achtte verduistering van € 77.273,26 en valsheid in geschrift echter voldoende bewezen. ‘De verdachte heeft door zijn handelen het vertrouwen dat men in hem als penningmeester had gesteld beschaamd en hij heeft de Stichting dan wel de gemeente Zuidplas hierdoor ernstig financieel benadeeld’, spreekt de rechtbank uit. ‘Hoewel de verdachte is vrijgesproken van verduistering in dienstbetrekking, omdat hij niet in dienst was van de Stichting, rekent de rechtbank het de verdachte wel zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als penningmeester. […]

Gelet op de leeftijd van de verdachte (de verdachte is inmiddels 75 jaar) acht de rechtbank een gevangenisstraf niet geboden en zal zij de verdachte een onvoorwaardelijke taakstraf van aanzienlijke duur opleggen. […]

De rechtbank weegt in het nadeel van de verdachte mee dat het handelen van de verdachte zeer lang heeft geduurd en dat hij zijn gedragingen niet uit eigen beweging heeft beëindigd, ondanks dat hem meerdere malen vragen zijn gesteld over de financiën vanuit verschillende hoeken. Ook weegt de rechtbank in het nadeel van de verdachte mee dat hij geen verantwoordelijkheid heeft willen nemen voor zijn gedragingen en ook niet ter zitting is verschenen; de verdachte heeft hiermee de rechtbank de gelegenheid ontnomen om zich enig beeld te kunnen vormen over de persoon van de verdachte.’