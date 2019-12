HR & Salaris: Meer business en tevreden klanten scoren met salarisapp

Doe je voor je klanten naast de boekhouding ook de salarisadministratie? Grote kans dat je hen stroken stuurt per e-mail. Dat is niet veilig, met al die gevoelige gegevens. Loonstroken klaarzetten in een portal? Grote kans dat je klanten er nooit op kijken. Verstrekken op papier? Dat kost postzegels en veel tijd om ze te versturen. Verstrek de medewerkers van je klanten hun loonstrook liever via een app. Ze hebben hun loonstroken dan altijd bij de hand. Handig als ze bijvoorbeeld een hypotheek moeten afsluiten.

Ongeveer 20% van de accountants- en administratiekantoren die de salarisverwerking doet met Exact, geeft klanten een app waarmee werknemers hun loonstrook kunnen inzien. Best weinig, zeker omdat de app gratis is. Bovendien kan je er ook verlof mee aanvragen.

Hogere klanttevredenheid

Geef je salarisklanten daarom de app voor hun personeel. Daar help je ze mee. “Maar mijn klanten vragen niet om een Employee Self Service app”, krijg ik weleens te horen. Logisch, antwoord ik dan. Ze weten wellicht niet dat die bestaat en hoe handig die is. Je klanten zullen verrast zijn als je hen de app aanbiedt. Daarmee vergroot je de klanttevredenheid.

Vermindering werkdruk

Bovendien helpt een Employee Self Service app om de werkdruk op je salarisafdeling te verlagen. Volgens het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019 van Nirpa ervaart 60% van de salarisadministrateurs een hoge werkdruk. Door je klanten een app te verstrekken, verlaag je de druk door automatisering van handmatig werk. Is de salarisrun voltooid, dan is de strook met 1 druk op de knop beschikbaar in de app van je klanten.

Vergroting winstgevendheid

Wist je dat een employee self service app ook dient als klantenbinder? Gaan klanten de app gebruiken, dan lopen ze niet zomaar bij je weg. En werk je met een vaste tarieven voor je salarisdienstverlening, dan helpt de app je om je winstgevendheid te vergroten. Daarnaast biedt de salarisapp kansen om een extra dienst te ontwikkelen voor je klanten: de verlofadministratie uit handen nemen. Dat kost je weinig moeite als de verlofregistratie via de app verloopt. Bovendien is gegevensuitwisseling via een app super veilig. Wacht niet langer en bied je klanten de ESS app aan. Meer weten over de app? Bekijk het webinar waarin ik uitleg geef.

