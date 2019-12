Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Roos Timmermans is Strategisch Adviseur Accountancy bij Unit4 Bedrijfssoftware.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘De overname van Fiscaal Gemak door Unit4, want dit resulteerde uiteindelijk in mijn nieuwe rol als Strategisch adviseur accountancy. In deze rol kan ik namelijk mijn kennis en opgedane ervaring nog beter delen met mijn collega’s en zodoende een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het beste online-platform die een intermediair zich kan wensen.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘De dialyseverpleegkundige van het Radboud UMC. Zij prees mijn dochter voor het feit dat zij onzelfzuchtig haar stamcellen doneerde aan een onbekende patiënt. En dat dit niet alleen fijn was voor deze patiënt, maar ook voor zijn of haar ouders, broers, zussen, partner, kinderen en wie weet kleinkinderen. Het deed mij beseffen dat wat wij doen in het leven verder reikt dan alleen die ene cliënt of patiënt. En dat het net als een steen in een rivier onzichtbare of niet uitgesproken verandering kan veroorzaken bij één of meerdere personen.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Ik wens de accountancysector vooral adoptievermogen toe, want innovatieve oplossingen zijn pas succesvol als ze daadwerkelijk in gebruik worden genomen. En zoals je weet zit het grootste probleem bij verandering en/of innovatie vaak tussen het beeldscherm en de rugleuning van de stoel, want het is en blijft, voorlopig althans, mensenwerk.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Dat de jaarrekening commodity zal worden en dat men zich meer moet richten op het adviseren! Wake up, de jaarrekening is al jaren een commodity en adviseren deed mijn vader ruim dertig jaar geleden al, dus dat is ook niets nieuws. Het wordt tijd dat intermediairs de manier waarop ze naar de dingen kijken veranderen, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘Matchis: Het Nederlandse Centrum voor Stamceldonoren. Waarom? Voor het bijzonder goed werk dat zij verrichten. En omdat de stamcellen van een donor van levensbelang zijn voor niet alleen de patiënt, maar voor alle bij die patiënt betrokken familieleden en vrienden. En daarnaast zou ik een oproep willen doen aan potentiële donoren om zich aan te melden.’

Ben je tijdens de kerstdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Ja, ik ben in principe altijd bereikbaar. Nu kan ik me niet voorstellen dat ik tijdens de Kerstdagen gebeld zal worden door klanten en/of collega’s, want ik zit gelukkig niet in de business waarbij er sprake is of kan zijn van “leven of dood”.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de kerstmaaltijd bij jou thuis?

‘Mark Rutte. Om eens van gedachten te wisselen over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, waarbij zijn partij toch constant negatief in het nieuws is en hij ogenschijnlijk moeiteloos het land blijft besturen en zijn partij blijft steunen. Ik zou wel eens willen weten wat hem als mens motiveert en wanneer zijn grenzen echt overschreden worden.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Tijdens de kerstvakantie samen met mijn eigen- en gekozen familie lachen, eten, filmpje kijken en genieten van de gezelligheid. En ook zo nu en dan een serieus gesprek voeren over hoe wij samen het komende jaar de dingen anders en beter zouden willen en kunnen doen.’

Lees hier de andere afleveringen.