Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Gerrie van der Wal is directeur operationele zaken bij Fiscount.

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Door rugklachten kreeg ik een belangrijke les van mijn lichaam opgelegd: ‘vertraag je tempo’. Van nature ben ik een type dat gelooft dat stilstand achteruitgang is. Men omschrijft mij vaak als een ‘straalmotor’. Ik daag mezelf continu uit om te onderzoeken hoe dingen anders kunnen: vernieuwender, innovatiever of efficiënter. Door mijn rugklachten ben ik de dingen wat langzamer gaan doen. Een marathon loop je immers ook niet in een sprinttempo. Dat houdt niemand vol. Door iets meer de tijd te nemen, bereik ik uiteindelijk meer. Als je de tijd neemt krijg je een culinair hoogstandje, als je het afraffelt krijg je een magnetronmaaltijd.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Wat mij betreft moeten we zorgen dat innovatie niet enkel geagendeerd wordt, niet alleen de discussie gevoerd wordt, maar juist ook te komen tot daadwerkelijke invulling en uitvoering. Dat is het laten zien en toevoegen van de relevantie van het accountantsberoep voor de klanten. In onze professionele ijver moeten we de klantvraag en -behoefte niet uit het oog verliezen.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Ophouden met klagen! Ik wil niets afdoen aan de problemen die velen hebben en de maatschappelijke verbeterpunten die er bestaan. Die zijn er legio natuurlijk. Maar we leven in een geweldig land, in vrede en in welvaart, waar je mag zijn wie je bent, en zeggen wat je wilt. Stoppen met klagen is niet zo moeilijk: stort je op de oplossing voor morgen, in plaats van het probleem van gisteren.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘De accountant’ omdat deze, vaak ten onrechte, onder vuur ligt. Ze hebben de beeldvorming tegen. Het is echt niet alleen kommer en kwel. Ik zie in de praktijk dat er wordt gewerkt aan kwaliteit. Helaas is door incidenten het imago nog steeds suboptimaal. Het veranderproces is ook niet gebaat bij negatieve publiciteit over accountants die niet altijd gebaseerd is op feiten. Negatieve beelden die zichzelf versterken als de boodschap maar vaak genoeg wordt herhaald. Ik mis nog te veel de verhalen van en over accountants die goed bezig zijn, die stappen maken. Verhalen over de veranderingen die wel degelijk plaatsvinden, die inspiratie bieden.’

Ben je tijdens de kerstdagen bereikbaar voor kantoor?

‘Nee, Fiscount is gesloten tijdens de Kerstdagen. Ik plan overigens altijd vooruit als de feestdagen eraan komen, omdat ik besef dat het een kans is om te genieten van welverdiende vrije tijd. Daarnaast is er wellicht geen beter moment om samen te komen met anderen dan rondom de feestdagen. Het komt bij ons namelijk niet zo vaak voor dat we allemaal op hetzelfde moment vrij zijn. Dit is voor mij dé ideale tijd om weer eens tijd door te brengen met familie en vrienden.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de kerstmaaltijd bij jou thuis?

‘Max Verstappen! Het maakt niet uit of Max Verstappen vanaf pole position vertrekt of helemaal achteraan de start grid. Hij zal altijd blijven vechten om het maximale resultaat eruit te slepen. Het doorzettingsvermogen en geloof in eigen kunnen is torenhoog bij hem. Hij focust zich op één doel: wereldkampioen worden in de hoogste raceklasse. Die beloning heeft hij nog niet binnen, maar dit lijkt slechts een kwestie van tijd. Ik denk dat we niet uitgepraat raken. Ik kan a. een hoop van hem leren en b. we delen een gezamenlijke passie: snelle auto’s.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Het begint met inzicht en bewustwording. Ik gun mezelf, juist aan het einde van het jaar, reflectie. Ik kijk terug naar het afgelopen jaar. Wat wil ik meenemen naar volgend jaar? Wat wil ik anders doen volgend jaar? Daarnaast doe ik een ‘braindump’ en schrijf alles op wat er in mijn hoofd zit. Dit zorgt voor rust, want mijn hoofd zit vol met allerlei gedachten en ideeën. Door die op papier te zetten zie ik alles vaak helderder voor me. En vervolgens… rust, afgewisseld met leuke activiteiten én de vakantie(s) plannen voor het nieuwe jaar.’

