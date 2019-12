HET JAAR VAN (8). Arjan Schipperus: ‘Het gaat me nooit snel genoeg’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Arjan Schipperus is CEO van RS Finance.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Een felle discussie met mijn COO over het tempo waarin we veranderingen willen doorvoeren en de druk die daardoor ontstaat. We hebben heel veel gebouwd aan onze organisatie en toch gaat het nooit snel genoeg. Geduld is een groot goed.’

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘De Brexit. Soms vraag ik me af of de wereld echt gek geworden is, of dat ik gewoon ouder word en denk dat vroeger alles beter was…’

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

‘Het niet invoeren van de CO2 heffing door het kabinet. Het is een effectieve maatregel en het getuigt van gebrek aan politieke moed dat ze slechts halve maatregelen treffen.’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Mijn HR-manager. Ondanks dat ik kritisch naar mezelf probeer te kijken, heb ik behoorlijke witte vlekken: Ik ben een detaillist en kan onnodig scherp formuleren als ik feedback geef aan collega’s.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘De doorbraak van UBL en RGS. Het zal de eerste stap zijn naar echte informatie-uitwisseling en gestructureerde data-analyse.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘De veronderstelde onafhankelijkheid van controlerend accountants. Dat zijn ze niet en dat worden ze ook niet zolang ze betaald worden door de partij die moeten controleren.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘De Belastingdienst. Hoe voorspelbaar ook. Ik heb die jongens en meisjes hoog zitten en kan maar moeilijk aanzien dat de organisatie zoveel moeite heeft om de kwaliteit hoog te houden.’

Wie zou je willen uitnodigen voor de feestmaaltijd bij jou thuis?

‘Christian van Thillo, directeur van De Persgroep. Ronduit knap hoe hij een dominante positie weet te verwerven in het Nederlandse medialandschap en daar de combinatie weet te maken tussen traditionele en online media.’

