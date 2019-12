Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. John Dijns is head of Product Management voor Twinfield.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘We hebben binnen Twinfield de afdeling Product Management aangescherpt, drie nieuwe product managers aangenomen en de afdeling uitgebreid met Product Marketing. Op deze manier hebben we meer focus voor marktanalyse en klantcontact om zo onze strategie verder te onderbouwen. Dit zal moeten resulteren in meer functionaliteiten die echte waarde toevoegen voor onze klanten.’

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘De liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Het feit dat professionals die een rol spelen bij het bewaken van de rechtmatige structuur van onze maatschappij moeten vrezen voor hun leven vind ik verschrikkelijk. In zo’n wereld zouden bijvoorbeeld accountants niet meer durven weigeren om een accountantsverklaring te verstrekken uit angst bedreigd te worden. We moeten borgen dat dit soort maatschappelijke functies hun werk zonder vrees kunnen blijven doen.’

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

‘De files op weg naar kantoor! Steeds meer merk ik dat de drukte op de weg onze levens gaat beheersen en de kosten van improductiviteit nemen toe! Die files kosten me energie (zie ook mijn volgende antwoord).’

Wie leerde jou in 2019 een belangrijke les?

‘Mijn mindfulness-coach leerde me dat het niet gaat om hoe druk je het hebt, maar om de balans tussen de dingen in je leven die energie geven en die energie kosten. Te vaak kijken we alleen maar naar hoe druk onze agenda’s zijn. Dat is niet goed: heel veel van de dingen die in mijn agenda staan, vind ik leuk. Daar krijg ik energie van! Zolang er een goede balans is tussen de dingen die energie kosten en de dingen die energie geven, blijft je batterij opgeladen.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘Verplichte standaardisatie op veel fronten: RGS, SBR, UBL, PEPPOL, XAF etc. Als dit soort standaarden verplicht worden, hoeven we niet meer te discussiëren over het nut, maar kunnen we voortbouwen op de voordelen van deze standaarden. Integratie tussen partijen wordt makkelijker en iedereen kijkt door dezelfde bril. Het zou echt een enorme boost geven aan de toename van efficiency in het administratieve proces. Iets wat tijd en dus geld zou opleveren voor iedereen in het proces. Onze product roadmap stemmen we af op basis van de behoefte van onze klanten. Ook wij kunnen hier meer aandacht aan geven.’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Denken dat een jaarrekening waarde heeft voor de ondernemer. Een document dat veelal een jaar na data wordt opgeleverd heeft alleen waarde omdat er een wettelijke verplichting is. Er zijn wat dat betreft leukere geschiedenisboekjes op de markt. Ik zie dat bepaalde kantoren de informatie veel frequenter aan het delen zijn met hun cliënten. Vooral de data gebruiken om de echte vragen van de ondernemer te beantwoorden is een hele mooie trend waardoor we de traditionele jaarrekening zoveel mogelijk kunnen vergeten.’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘De Belastingdienst krijgt van mij de beste wensen voor 2020. De Belastingdienst lag dit jaar flink onder vuur, met als dieptepunt de recente toeslagenaffaire. Tot voor kort was de Belastingdienst een van de meest innovatieve overheidsorganen waardoor ze vanuit de politiek veel administratieve zaken mochten oppakken. Ze zijn nu op het verkeerde spoor beland, maar ik hoop dat ze zichzelf weer kunnen heruitvinden. De accountancysector heeft baat bij een innovatieve Belastingdienst en ik denk dat door het slim inzetten van ICT er nog veel efficiencywinst te behalen is.’

